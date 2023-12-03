Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman Engellilere Destek Çağrısı Yaptı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti. Başkan Akman, özel vatandaşların mutlu bir hayat sürmeleri için özel bir gayret sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özel bireylere sahip çıkmak, sorunlarına karşı duyarlı olmak ve sevgi ile kendilerine yaklaşmanın herkesin temel görev ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, engelli bireyleri topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, özel vatandaşların sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu söyledi. Fertlerin engellilik durumlarının yalnızca kendileri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Başkan Akman, "Bu anlamda devletimiz son yıllarda; 'Engelsiz bir Türkiye' sloganıyla ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu düzenlemelerle birlikte özel kardeşlerimizin de her alanda önemli başarılara imza attığını görmekteyiz. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmektir" dedi.

Yerel yöneticiler olarak özel vatandaşların mutlu bir hayat sürmeleri için özel bir gayret sarf etmeleri gerektiğini dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ederek; özel vatandaşların sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmalarını sağlama ve toplumla bütünleşmeleri için birçok proje hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Akman, "Özel kardeşlerimize onlarca akülü ve tekerlekli sandalye dağıttık. Yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığımız 'Engelsiz Tuşba' projesi kapsamında özel ihtiyaç sahibi 23 kardeşimizin evinin önüne salıncak kurduk. Bir vatandaşımızın rahat bir şekilde dışarıya çıkması için evine engelli asansörü yaptık. Asfalt ve kilit parke taşı çalışması yaptığımız mahallelerimizde bu kardeşlerimizin rahat bir şekilde dışarı çıkmalarını sağlamak amacıyla kendilerine pozitif bir ayrımcılık yaparak kapılarının önüne kadar bu hizmetimizi götürdük" diye belirtti.

Özel vatandaşların umutlarını yitirmeden bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmenin en önemli sorumluluklarının başında geldiğinin altını çizen Başkan Akman, "Bu vesileyle unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, özel kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN