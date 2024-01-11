Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İçerisinde İslam Alemi için önem arz eden çok sayıda gün ve geceyi barındıran üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Akman, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna gün ve geceleri bir kez daha hep birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Mübarek üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan'ın dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günler olduğunu ifade eden Başkan Akman, "İslam Aleminde son derece önemli bir yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini; perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Cuma günü ise İslam alemi için son derece önemli olan mübarek üç ayların başlangıcıdır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını oluşturmaya gayret göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Filistinli Müslümanların topyekun soykırıma uğradığı, küresel güçlerin Gazze'yi abluka altına aldığı bugünlerde üç ayları ve içinde bulundurduğu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek, soykırıma uğrayan bu kardeşlerimize bol bol dua etmeliyiz" diyen Başkan Akman, "Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur olan Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeliyiz. Yardımlaşmamızı eksik etmemeliyiz. Müslümanlar kenetlenmeye ve birbirleriyle kardeş olmaya her zaman muhtaçtır. Bugünler ise her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Tüm İslam aleminin üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin Van'ımıza, Tuşba'mıza ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN