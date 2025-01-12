Van'ın Muradiye ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan tırın içerisinde gelen sesten şüphelenilmesi üzerine alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; yatak kısmına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve adli, makamlara sevke dilen şüpheli S.K., Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"Muavin kılığından 3 kaçak göçmen yakalandı"

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında durdurulan bir otobüs içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde muavin kıyafeti giydirilmiş ülkeye yasadışı yollarla giren 3 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve adli makamlara sevke dilen şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.T ise Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.