Van Hazreti Ömer Camii'nde yaşlılar için dinlenme alanı oluşturuldu

Van İl Müftülüğü tarafından Hazreti Ömer Camii'nde yaşlıların oturup dinlenebileceği ve çay içebileceği bir alan oluşturuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ve Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından ilk kez yürütülen, "İhtiyacım Camide Bahtiyarım" isimli projeye yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında Van'ın en büyük camilerinden biri olan Hazreti Ömer Camii'nin içerisinde yaşlılar için bir alan oluşturuldu. Buraya gelen yaşlı vatandaşlar, hem dinleniyor hem sohbet ediyor hem de çay ikramından yararlanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, camilerin hayatın merkezinde olan mekanlar olduğunu belirtti. Camileri, her kesimin gelerek Kur'an okuyabileceği, sohbet edebileceği ve dinlenebileceği alanlar olarak tasarlamak istediklerini ifade eden Müftü Şık, "Bu projemiz de bu örneklerden birisidir. Van'ın şartlarında dışarı çıkan büyüklerimiz; oturacakları, dinlenebilecekleri alanları bulmada zorluk çekiyor. ya bir kahvehane köşesine sığınmak zorunda kalıyorlar ya da bir dükkanın köşesinde ama camilerimiz hayatın merkezinde var. Dolayısıyla biz uygun bir ortam oluşturduk. Bu şekilde gelip oturacaklar, bazen vaizlerimiz onlara konuk olacak ve sohbet edecekler. İnşallah ileriki zamanlarda yeni nesillerimiz olan küçük çocuklarımızı getirip büyüklerimizle kavuşturacağız. Özellikle yaşlılarımıza yönelik uygulamada olan projemizi diğer merkezi camilerimizde de yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi.

Namaz sonrası alana gelerek çay eşliğinde sohbet eden yaşlılar ise uygulamanın diğer camilerde de oluşturulmasını istedi. - VAN