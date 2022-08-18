Van haber... 5. Edremit Kitap Fuarı'nda Beşinci Gün Geride Kaldı

Van haberleri: Edremit’in tarihi ve turizminin konuşulduğu 5. Edremit kitap fuarının beşinci günü Gazeteci-Yazar Uğur Ulusoy’un “Haber ve Habercilik” konulu söyleşisi ile başladı.

Edremit'in tarihi ve turizminin konuşulduğu 5. Edremit kitap fuarının beşinci günü Gazeteci-Yazar Uğur Ulusoy'un "Haber ve Habercilik" konulu söyleşisi ile başladı.

5.Edremit Kitap Fuarı'nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, İş insanı Murat Bostancıoğlu, Yazar Fazıl Sayın, Tarihçi Sinan Kahyaoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur, dünden bugüne Edremit'te tarih ve turizmini tüm detaylarıyla anlattı. Konuklara plaketleri Fuar Koordinatörü Necdet Saraç tarafından verildi.

Türkiye'deki ilk konserini geçtiğimiz gün 5. Edremit Kitap Fuarı'nda veren Müzisyen, Yönetmen Erdal Şahin yoğun istek üzerine ikinci kez 5. Edremit Kitap Fuarı'nda müzikli bir söyleşi oldu.

"HEPİMİZİN BİRER ATATÜRK OLMASI GEREKİR"

Gazeteci, Yazar Levent Gültekin son kitabı "Kasırga"yı okurlarına anlattı. Gültekin, "Hepimizin tek bir ortak noktası var o da bu ülkenin evlatları olmamız. Yaklaşan kasırgayı durdurmak için, çocuklarımıza yaşanır bir ülke bırakabilmek için birlik olmamız şart. Yeni Atatürk beklemek yerine hepimizin birer Atatürk olması gerekir" dedi.

Tuna Kiremitçi, 5. Edremit Kitap Fuarı'nda gerçekleştirdiği "Edebiyat Söyleşisi ve Müzik Dinletisi"nde sevenleriyle bir araya geldi.

Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk "Gerçek Haber ve Gazeteci Olmak" konulu söyleşide okurlarıyla buluştu. Gazeteci Aydın Özdalga moderatörlüğünde gerçekleşti.

"HEPİMİZ GÜZEL YARINLARA İNANIYORUZ"

Gazeteci, Yazar Barış İnce "Köksüzler" kitabını anlattığı bir söyleşi gerçekleşti. İnce, "Yarına inanmak, yarını düşlemek bugünden başlıyor. Çünkü yarına olan inanç, bir arada olarak mümkündür. Bugün hep birlikte buradaysak, hepimiz güzel yarınlara inanıyoruz demektir" dedi.

5. Edremit Kitap Fuarı'nın 5. Gününün son programında Gazeteci, Yazar Sinan Akyüz "İki Kişilik Yalnızlık"ı anlattı. Akyüz, "Yargılama, yadırgama, kimseden ölesiye bir beklentide bulunma" dedi.