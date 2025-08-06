Van Gölü'nde Yüzen Çocukların Saç Renkleri Sarıya Dönüyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi görenleri hayrete düşürüyor.

Van Gölü kıyısında yaşayan çocuklar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından kurtulmak için günün büyük bölümünü gölde yüzerek geçiriyor. Bölge halkının en önemli serinleme adresi olan göl, yüksek orandaki sodalı suyu ve güçlü güneş ışınlarıyla, gölde sıkça yüzen çocukların saç rengini değiştirebiliyor.

Yaz tatili boyunca neredeyse her gün gölde yüzen çocukların saçlarının zamanla sarıya büründüğü, bu durumun özellikle yaz sonunda daha belirgin hale geldiği belirtiliyor. Göl suyunun sodalı yapısıyla güneşin etkisinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu ilginç değişim, vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Van Gölü kıyısında yaz tatilinin adeta vazgeçilmezi haline gelen bu durum, bölge halkının yanı sıra gölü ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz"

İHA muhabirine konuşan Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük 5 kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, "Burada 8-9 arkadaşız. Kışın hepimizin saçları siyah, aramızda sarı saçlı hiç kimse yok. Ama yaz başladığı gibi hepimizin saçları sararmaya başlıyor. Van Gölü'ne giriyoruz ve Van Gölü'nü çok seviyoruz. Daha önce uzmanların da söylediği gibi, bu durum Van Gölü'nün sodalı suyundan kaynaklanıyor. Biz de bunu yaşayarak öğrenmiş olduk. Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz" dedi.

"Sarışın halimi daha çok seviyorum"

Yazın sodalı suya girdikleri için saçlarının sarardığını dile getiren Tarık Ensar Ayseli ise "Bu yüzden bazen arkadaşlarımız bile bizi tanımıyor. Saçlarımızın siyahken sarıya dönüşmesi birçok kişiyi hayrete düşürüyor. Van Gölü gerçekten çok rahatlatıcı ve bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat boyunca gölde kaldıklarını söyleyen 12 yaşındaki Miraç Taha Gök de "Denizden çıktıktan sonra saçımıza herhangi bir su dökmüyoruz. 1-2 hafta içinde saçımız sarı oluyor. Arkadaşlarım 'Saçınızı boyatmışsınız' diyor, ben de 'Hayır, denizdendir' diyorum" şeklinde konuştu. - VAN