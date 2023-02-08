Van'dan Malatya'ya iş makinesi ve temel ihtiyaç malzemesi sevkiyatı

Van Valiliği, yaşanan deprem felaketinin ardından Malatya'ya iş makinesi ve temel ihtiyaç malzemesi sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya arama-kurtarma çalışmalarına destek maksatlı Van'dan resmi kurumlar, STK ve AFAD gönüllülerinden araç, malzeme ve personel sevkiyatının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van AFAD lojistik deposundan Malatya'ya iline 994 adet çadır, 4 bin 420 battaniye, 3 bin 600 adet yatak, 6 bin 750 adet çarşaf ve yatak seti gönderilmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve özel firmalardan 49 kamyon, 13 loder, 10 ekskavatör, 4 öncü araç, 3 JCB kepçe, 10 çekici tır, 6 vinç, 2 greyder, 11 jeneratör ve 75 adet kırıcı delici Malatya iline ulaşmıştır. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi ve Muradiye ilçe belediyelerine ait toplam 67 araç Malatya iline sevk edilmiştir. İlimiz ve ilçelerinden 55 kamyon ve 7 tır olmak üzere toplam 62 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesi Malatya iline nakledilmiştir. Resmi kurum ve STK'lardan 218, Tuşba Belediyesinden 20, Van Büyükşehir Belediyesinden 83 olmak üzere toplam 331 gönüllü personel ve korucu yerel destek ekibinden 449 güvenlik korucusu, 25 rütbeli personel Malatya deprem bölgesine ulaşmıştır. İlimizden Malatya'ya çok sayıda iş makinesi ile araç ve başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenmeye devam ediyor" denildi. - VAN