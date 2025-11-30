Van'da Zernek Barajı'na Düşen Araçtaki Üç Kişinin Kimlikleri Belirlendi

(VAN) - Van'da Zernek Barajı'na düşen araçtaki üç kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybedenlerin Yüksekova nüfusuna kayıtlı Cihat Durna ve Rojhat Durgun olduğu, kayıp olarak aranan kişinin ise Furkan Özdemir olduğu tespit edildi.

Van–Hakkari karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen ve bir aracın Zernek Barajı'na uçmasıyla sonuçlanan kazada, araçta bulunan üç kişinin kimlikleri belirlendi. Edinilen bilgilere göre, araçtaki üç kişinin Yüksekova nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında, araçta bulunan Cihat Durna (20) ve Rojhat Durgun'un (21) cansız bedenlerine ulaşıldı. Üçüncü kişi Furkan Özdemir (20) için gölde ve kıyı hattında arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürerken, bölgede ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.