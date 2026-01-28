Van'da 10 Kilo 720 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada, 9 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.