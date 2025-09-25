Haberler

Van'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir anne ve iki oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Silahlı saldırı, Van Gürpınar ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
