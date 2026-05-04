Haberler

Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle 2 uçak Erzurum'a yönlendirildi

Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle 2 uçak Erzurum'a yönlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 uçak Erzurum'a yönlendirildi.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 uçak Erzurum'a yönlendirildi.

Van'da akşam saatlerinde hızı zaman zaman 30 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Ankara ve İstanbul'dan gelerek Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan iki yolcu uçağı, rüzgarın iniş limitlerini aşması ve "windshear" (ani rüzgar değişimi) riski nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar Erzurum'a yönlendirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor