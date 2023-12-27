Van'da 'şehitleri anma ve teröre lanet' yürüyüşü yapıldı

Van'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve terörü lanetlemek üzere yürüyüş düzenledi.

Van'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, bu saldırının eli kanlı PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu ifade etti. Kahraman, "Güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz, dünyanın her köşesinde mazlumlara sahip çıkıp zalimlerin karşısına dikildiğimiz ve Türkiye yüzyılı hedefine daha bir inanmışlıkla yürüdüğümüz bugünlerde gerçekleştirilen bu saldırı, teröristlerin hangi güçler tarafından kontrol edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu terör eylemiyle devletimiz üzerinde alçak planlar kuran işgalci İsrail ve işbirlikçi ABD'nin ülkemizdeki aparatı konumunda bulunan PKK terör örgütünün ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğini bir kez daha açıkça görüyoruz. Terör örgütleri ve onların gizli-açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Okunan duanın ardından kalabalık sessiz bir şekilde alandan ayrıldı. - VAN