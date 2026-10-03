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Van'da Rojin Kabaiş dosyası 2 yıldır karanlıkta, baba katillerin bulunmasını istedi

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Van'da Rojin Kabaiş dosyası 2 yıldır karanlıkta, baba katillerin bulunmasını istedi
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Van'da Rojin Kabaiş'in ölümünün ikinci yılında baba Kabaiş, dosyanın 2 yıldır karanlıkta kaldığını söyleyerek katillerin ortaya çıkarılmasını istedi. Avukat Şahin Cangüleç, baz istasyonu, DNA, telefon incelemesi ve diatom testi çalışmalarının kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan, 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "2 senedir bu dosya neden karanlıkta kaldı? Katiller kimse ortaya çıkarılsın" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, ailesi ve avukatı, dosyadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın 2 yıldır sonuçlandırılmamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"2 senedir bu dosya neden karanlıkta kaldı? Biz devletten, katiller kimse onu ortaya çıkarmasını istiyoruz. Çünkü iki DNA tespit edilmiş. Deliller ve kanıtlar ortada. Suyun ters akıntısını avukatımız daha iyi biliyor. Yani bu dosya neden bu hale geldi? Diatom testi neden yapılmamış? Diatom testi yapılsaydı... Bilerek yapmamışlar. Yani olayı örtbas etmek istemişler. Bazı kişiler, yetkili kurumlar hala müdahale ediyor ama herhangi bir kişi gözaltına alınmadı. Biz acı çekiyoruz."

"KATİLİ YA DA KATİLLERİ BULACAĞIZ"

Kabaiş ailesinin avukatı Şahin Cangüleç de soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şunları söyledi:

"Yeni gelişme, daraltılmış baz istasyonuyla ilgili. Kısa süre sonra, yani ya bu hafta ya da gelecek hafta sonuçlanacak. DNA'larla ilgili yeni taleplerimiz oldu. Bilirkişi raporu doğrultusunda biz bu sonuçları da alacağız. Telefon incelemesiyle ilgili birkaç uzmanla görüştük. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Kısa süre içerisinde bu telefon incelemesini de yaptıracağız. Ayrıca diatom testiyle ilgili bir çalışma söz konusu. Bununla ilgili de son gelen belgeler sonrasında değerlendirme yapacağız. O araç ve ev sahibiyle ilgili aramalar yapıldı. Şahısların DNA örnekleri alındı. Onların sonucunu da bekliyoruz. Bugün Rojin Kabaiş'ın ölümünün ikinci yılı. Soruşturma devam ediyor. Failin tespitine ve yakalanmasına yönelik ciddi taleplerimiz oldu. Bu taleplerle ilgili kısa bir süre sonra bu cevapları alacağız. Katili bulacağız, katilleri bulacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Kaynak: ANKA
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