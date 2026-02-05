Haberler

Çatak'ta öğrencilere dünya ve Türkiye haritaları dağıtıldı

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen törenle öğrencilere dünya ve Türkiye haritaları dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, haritaların coğrafi farkındalık kazandıracağını vurguladı.

Van'ın Çatak ilçesinde, öğrencilere dünya ve Türkiye haritaları dağıtıldı.

Van Valiliği tarafından gönderilen ve Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere dünya ve Türkiye haritası dağıtıldı. Sevgi Anaokulu ve Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlenen törende haritalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve Şube Müdürü Abdulbaki Karabulak tarafından öğrencilere teslim edildi.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya öğrenci ve veliler adına teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, dağıtılan haritalarla öğrencilerin erken yaşlardan itibaren coğrafi farkındalık kazanacağını belirterek, "Öğrencilerimiz bu haritalar sayesinde ülkemizi ve dünyayı daha yakından tanıma imkanı bulacak" dedi. - VAN

