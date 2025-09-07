Van'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi

HABER: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Van Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi Handerisi mevkisinde ailesinin yanından ilçe merkezine dönen Metin Şahin adlı yurttaş, yolda vaşak fark etti. Vatandaş, otomobilinden cep telefonu ile vaşağı kayda aldı. Bir süre yolda yürüyen vaşak ve 4 yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Metin Şahin, "İlçeye bağlı Görentaş Handerisi mevkisinde, yol kenarında dereye su içmeye inen vaşakla karşılaştım. O anları cep telefonuyla kaydettim" dedi.

Vaşağın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan türlerden biri olduğu bildirildi.

Bozkurt'un çektiği görüntülerde vaşaklar kısa süre sonra uzaklaşıyor.