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Van'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Düzenlendi

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Van'da, Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu bir program gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, toplumun yozlaşmasına karşı İslami değerlere vurgu yaptı.

Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenledi

VAN - Van'da Hazreti Muhammed'in (sav) dünyayı şereflendirişinin yıl dönümünün kutlandığı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu program düzenledi.

Van İl Müftülüğü tarafından kent meydanında "Mevlid-i Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu program düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kaside ve mevlidin okunduğu programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, dünyanın bozuk çarkına çomak sokmak, toplumun yozlaşmış durumunu durdurmak ve dünyanın zülüm üstüne kurulmuş düzenini yıkmak için İslami ve insanı değerler taşıyan kişilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Müftü Şık, "Bu çerçevede Peygamber Efendimiz cahiliye döneminden Asr-ı Saadet dönemine vesile oldu. Peygamberimizin manevi şahsiyeti bu olgunluğa nasıl geldi? O'nu takip eden insanlar nasıl bir ilham kaynağından istifade ettiler ki her biri göklerde birer yıldız olup dünyanın farklı yerlerinde etraflarını aydınlattılar. Tüm bunların kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den ilham aldılar. Kur'an-ı Kerim'in insan inşası ilimle, irfanla ve hikmetle olmuştur" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Van'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Yerel

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