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Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı

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Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğünce düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve ilahi ve ezgilerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Süheyl el-Hindi'nin konuşmasında Gazze'deki durum ve direniş vurgusu yapıldı. Etkinlik dua ile son buldu.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğünce düzenlenen "Cihad Önderi Hazreti Muhammed (sav)" temalı "Mevlid-i Nebi" etkinliği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Beşyol Meydanı Hazreti Ömer Cami yanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu etkinlikte ilahi ve ezgiler seslendirildi.

"Gazze direnişten vazgeçmeyecektir"

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hamas Siyasi Büro Üyesi Süheyl el-Hindi, saldırı altındaki Gazze'de 10 bini ağır olmak üzere 80 bin yaralı, 30 binden fazlasının ise şehit olduğunu belirtti. Gazze'de 2 binden fazla evin tamamen yıkılarak bir moloz yığını olduğunu ifade eden el-Hindi, "Enkazların altında zafer işreti yaparak çıkan yaşlıları, kadın ve çocukları görüyor musunuz? İşte bunlar Gazze'nin yaşlı, kadın ve çocuklarıdır. Unutmayalım ki Gazze sabrediyor. Gazze her ne kadar zulmün altında olsa bile beyaz bayrağı kaldırıp Siyonist işgalcilere baş eğmeyecek ve direnişten vazgeçmeyecektir. Gazze son kan damlasına kadar direnişine devam edecektir. Gazze şu an 2 milyar Müslüman'ın izzet ve şerefini koruyor. Gazze şu an tüm Müslümanları temsil ediyor. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı bilinmelidir ki Kudüs'ü muhafaza etmek içindi. Bu yaptığımız iş küçük bir iş değildir. Unutmayalım bu direniş; Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı korumak içindi. Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz ve devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik dua ile son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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