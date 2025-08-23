Van'da Mahalleli Minareye Çıkıyor, Telefon Şebekesi Yok!

Van'da Mahalleli Minareye Çıkıyor, Telefon Şebekesi Yok!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde cep telefonu şebekeleri çekmediği için vatandaşlar caminin minaresine çıkarak görüşme yapıyor. Hem sağlık hem de iletişim sorunları yaşayan mahalleliler, çözüm bekliyor.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde cep telefonu şebekeleri çekmediği için vatandaşlar caminin minaresine çıkıp konuşuyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarlı Mahallesinde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle mahalleliler minarelere çıkarak ya da yürüyerek çıktıkları tepeden telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çeken mahalleliler, coğrafik yapısı nedeniyle yamaçta bulunan mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istiyor. Düzenli olarak telefon faturası ödemelerine rağmen telefon çekmeyen köyde cep telefonlarını ellerine alıp yüksek tepelere konuşmak için yürüyen köylüler yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

Mahalle halkından Ekrem Taşdemir, "Pınarlı Mahallesinde oturuyorum. 55 yaşındayım 30 seneye yakındır mahallemizde şebeke çekmiyor. Şebeke çekmediği için minareye çıkıp oradan konuştum. Köyün içinde evlerde hiçbir yerde çekmiyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.