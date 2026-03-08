Haberler

Van'da 216 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(VAN) - Van'da iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 2, Çaldıran'da 24, Çatak'ta 43, Erciş'te 7, Gevaş'ta 24, Gürpınar'da 26, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 3, Özalp'te 12 ve Saray ilçesinde 3 olmak üzere 88 mahalle ve 128 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği belirtilerek, çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA
