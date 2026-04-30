Van'da Kanispi Şelalesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar sayesinde yeniden akmaya başladı. Kış aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle şelalenin normalden daha uzun süre akması bekleniyor. Ferhat Keve isimli yurttaş, "Tek dileğim, buraya gelen insanların çevreye ve doğaya zarar vermemesi; çöplerini toplamaları, doğayı temiz tutmaları. Çatak piknik alanlarıyla, inanılmaz doğasıyla çok güzel bir ilçe. Herkesi Çatak'a bekliyoruz" dedi.

Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, bu yıl yoğun yağışların etkisiyle nisan sonunda akmaya başladı. Normalde her yıl yaklaşık 3 ay boyunca akan şelalenin, bu yıl ağustos sonuna kadar akmasının beklendiği belirtildi. Bölge sakini Ferhat Keve, artan ziyaretçi sayısı nedeniyle doğanın korunması ve çevre temizliğine dikkat edilmesi çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Bu sene ülke genelinde büyük yağış gördük. Turizm açısından beklentimiz bu sene çok yüksek. Burası zaten tanınmış, gözde bir mekan. Her zaman 29-30 Haziran'da kuruyan şelalenin bu sene ağustos sonuna kadar akması bekleniyor. Tek dileğim, buraya gelen insanların çevreye ve doğaya zarar vermemesi; çöplerini toplamaları, doğayı temiz tutmaları. Başka da bir dileğim yok. Herkesi bekliyoruz. Çatak piknik alanlarıyla, inanılmaz doğasıyla çok güzel bir ilçe. Herkesi Çatak'a bekliyoruz."

Kanispi normal şartlarda yağışa bağlı olarak akar. Yani kışın yağan yağış, Kanispi'nin uzun sürüp sürmeyeceğini gösteriyor. Bu sene yağış çok fazla olduğundan yaklaşık 3 ay gibi bir süre akması bekleniyor. Şu an akmaya başladı. Ne kadar sürerse o kadar güzel olur. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden turist geliyor. Manisa'dan, Tokat'tan, Eskişehir'den, İzmir'den gelen var. Doğu'yu geçtik; Batı Karadeniz, Marmara, Ege her taraftan buraya insanlar geliyor ve burayı çok beğeniyorlar. Biraz daha tanıtımının yapılması gerekiyor. Normal zamanda birçok turist ve yabancı geliyor. Nitekim geçen sene bir sürü yabancı turist vardı. İngiliz, Amerikalı, Kanadalı, Koreli geldi, ben burada birçoğuyla görüştüm. Buraya geliyorlar ve burayı doğa ve kültür açısından çok beğeniyorlar. İnanılmaz güzel bir ilçe. Ben herkesin gelip bu güzel ilçemizi görmesini çok isterim."

Kaynak: ANKA