Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı - Haberler

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Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Harun Aksu - Yerel
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Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkale'de Mayıs ayında etkili olan Fırtına, Tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı.

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Van - Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18: 45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisin ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor,yol açılınca trafik tekrar verilecektir." Denildi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Yerel

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