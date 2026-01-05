Haberler

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki sorgular devam ediyor.

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 organizatör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
