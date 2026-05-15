Van'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Van'da düzenlenen törenle başladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen çelenk sunma töreni, Beşyol Meydanı Valilik Bahçesi'nde yer alan Atatürk heykeli önünde gerçekleştirildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, antrenörler, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'un Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı