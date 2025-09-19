Haberler

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı
Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Ozan Balcı, Tuğgeneral Ümit Çelik ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur, Atatürk anıtına çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve konuşmaların ardından devam etti.

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende; Vali Ozan Balcı valilik çelengini, Van 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik garnizon komutanlığı çelengini, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur ise dernek çelengini Atatürk anıtına sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam eden program, Vali Balcı ve beraberindeki protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneğini ziyaretiyle son buldu. - VAN

