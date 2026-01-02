Van-Bitlis Karayolunda Çığ Düştü
Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Van-Bitlis karayolunun 60. kilometresinde çığ düştü. Ulaşımın kapandığı bölgedeki çalışmalara Karayolları ve AFAD ekipleri katıldı.
(VAN) - Van-Bitlis Karayolu'nun 60. kilometresinde çığ düştü, karayolu ulaşıma kapandı.
Van'da iki gündür devam eden yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Van-Bitlis karayolunun Gevaş ilçesi Kapan mevkisinde çığ düştü.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak üzere çalışmalara başladı.
AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: ANKA / Yerel