Van-Bitlis Karayolunda Çığ Düştü

(VAN) - Van-Bitlis Karayolu'nun 60. kilometresinde çığ düştü, karayolu ulaşıma kapandı.

Van'da iki gündür devam eden yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Van-Bitlis karayolunun Gevaş ilçesi Kapan mevkisinde çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak üzere çalışmalara başladı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.