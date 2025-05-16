Valiyle Motosiklet Üzerindeki 40 Yıllık Çiftin Samimi Diyaloğu

Valiyle Motosiklet Üzerindeki 40 Yıllık Çiftin Samimi Diyaloğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, motosikletle seyahat eden 40 yıllık evli Yılmaz ve Ayşe çiftiyle yaptığı sohbetle hem tebessüm hem de mutluluk yarattı. Vali, sosyal medya hesabında bu samimi anı paylaştı.

Valiyle motosiklet üzerindeki 40 yıllık evli çiftin diyaloğu tebessüm ettirdi

ERZİNCAN - Erzincan'da akşam saatlerinde caddede karşılaştığı motosiklet üzerindeki 40 yıllık yöre insanı evli çiftle sohbet eden Vali Hamza Aydoğdu, gördüğü doğallık, samimiyet karşısında mutluluğunu gizleyemezken yaşanan diyalog hem tebessüm ettirdi hem yürekleri ısıttı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, akşam saatlerinde beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ile beraber Ordu Caddesi üzerinde yürürken motosikletle evlerine giden çiftle karşılaştı. Erzincan şivesiyle konuşan 40 yıllık evli Yılmaz ve Ayşe çiftiyle ayaküstü sohbet eden Vali Aydoğdu, gördüğü doğallık ve samimiyet karşısında mutlu oldu.

Valiyle çiftin diyaloğu yüzlerde tebessüm oluştururken yürekleri ısıttı.

Vali Aydoğdu sosyal medya hesabından çiftle olan diyaloğunu, "Geceyi ve içimizi ısıtan mutluluk. Evimiz küçük ama biz mutluyuz" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.