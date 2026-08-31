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Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erzurum Valiliği tarafından kabul töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erzurum Valiliği tarafından kabul töreni düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, törene katılan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti. Kabul töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, 30 Ağustos Zaferi'nin, iki ordunun savaş meydanındaki mücadelesinin ötesinde, bir milletin hürriyet uğrunda topyekün ayağa kalkışının ve bağımsızlık sevdasının eşsiz bir ifadesi olduğunu belirtti.

Ağustos ayının Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda kazandığı şanlı zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının açıldığını, tarih boyunca kazanılan büyük zaferlerle Türk milletinin bu topraklardaki egemenliğini pekiştirdiğini ifade etti.

İstiklal Mücadelesi'nin zorlu şartlarına değinen Vali Baruş, Mondros ve Sevr sonrasında yurdumuzun dört bir tarafının işgal güçlerince kuşatıldığını, ancak aziz milletimizin bağımsızlık iradesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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