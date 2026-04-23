Valilik makamını temsili devralan Nazenin: 'Savaşların değil oyunların konuşulduğu bir gelecek için barış çağrımızı yineliyoruz'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sembolik devir teslim töreninde, Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencisi Nazenin Karsavurdan, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in makamını temsili olarak devraldı.

"Bağımsızlık yolunda atılan en büyük adım"

Antalya Valilik makamında düzenlenen törende konuşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlayarak başlayan çocuk Vali Nazenin Karsavurdan, "Bugün Nisan ayının en güzel günü. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1920 yılında Meclisimizin kuruluşunu ilan ederken milletine olan güvenini en güçlü şekilde ortaya koymuş, bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünya üzerinde böyle bir gururu yaşayan sadece Türk çocuklarıdır. Bu nedenle, bu vatanı bize emanet edenlere karşı minnetimiz ve sorumluluğumuz büyüktür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum. Bugün buradan tüm dünyaya, çocukların gözyaşı dökmediği, savaşların değil oyunların konuşulduğu bir gelecek için barış çağrımızı yineliyoruz" dedi.

"Doğayı korumak geleceğimizi korumaktır"

Yeni nesillerin çevre bilinci ile büyümesinin geleceğe dair önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Vali Karsavurdan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' anlayışıyla bizlere emanet edilen bu güzel ülkeyi; doğasını koruyan, çevresine duyarlı, denizlerine sahip çıkan bireyler olarak geleceğe taşımakta kararlıyız. Doğayı korumanın aslında geleceğimizi korumak olduğunu biliyor, bu bilinçle büyüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Türk çocuklarına duyduğu bu güven ve milletimizin egemenliğine olan inancı, bizlere cesaret ve ilham vermeye devam etmektedir. Geleceğin sahibi biz Türk çocukları olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Yarınlara güçlü bir Türkiye'yi taşımak için gerekli olan azim ve çabayı göstermekte kararlıyız" ifadelerini kaydetti.

"Antalya çocukları olarak çok şanslıyız"

Hitaplarında Vali Hulusi Şahin'e de teşekkür eden Vali Karsavurdan, "Valim, bu özel günde bizleri makamınızda ağırlayarak çok mutlu ettiniz. Gücümüze güç kattınız, çocuk kalbimize neşe verdiniz. Biz çocuklara sevgiyle kucak açmanız ve eğitime olan ilginizden dolayı Antalya çocukları olarak çok şanslıyız. Bu güzel günü çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını ve bağımsızlık için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, güzel dilekleri ve konuşması için çocuk Vali Nazenin Karsavurdan'ı tebrik ederek, kendisine kitap seti ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı