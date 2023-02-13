Valilik koordinesinde Balıkesir Büyükşehir AFAD kenetlendi

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın deprem bölgesindeki yaraları sarmak için sergilediği kurumlar arası dayanışma Türkiye'ye örnek oluyor. Valiliğin talimatı ile Depolama ve Lojistik Merkezi'ne dönüştürülen Yay/ada'da ihtiyaç malzemelerinin düzenli olarak sevkiyatı sağlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından Balıkesir Valiliği başkanlığında yerel yönetimler ile birlikte büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmaniye İli'nde yaptıkları toplantıda eski alışveriş merkezi Yay/ada'nın Depolama ve Lojistik Merkezi haline getirilmesini kararlaştırdı. Vali Hasan Şıldak'ın talimatı ile ilçe kaymakamlıkları ve diğer kurum ve kuruluşlar topladıkları yardım malzemelerini Yay/ada Depolama ve lojistik Merkezi'ne getiriyor. Yay/ada Depolama ve Lojistik Merkezi'ne getirilen yardım malzemeleri deprem bölgesine koordineli bir şekilde ulaştırılması için sınıflandırılıyor. Yine Valilik, Büyükşehir ve AFAD'tan gelen bilgiler hedefinde TIR'lar yüklenerek deprem bölgesine sevkiyata başlıyor. - BALIKESİR