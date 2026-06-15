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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin'e Atandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin'e Atandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, HSK kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Atamanın ardından Karabük Valisi Oktay Çağatay, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tebrik ziyaretlerinde bulunarak başarılar diledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) son yayımlanan kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Düzce'de görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Başsavcı Yasin Emre'nin Mersin'e atanmasının ardından tebrik ziyaretleri de başladı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay ile Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Yasin Emre'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de yayımladığı kutlama mesajında Başsavcı Yasin Emre'nin yeni görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Sözbir mesajında, "Cumhuriyet Başsavcımız Yasin Emre'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmanızı büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu onurlu görevin sizlere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve üniversitem adına içtenlikle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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