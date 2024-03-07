Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Vatandaşları İnternet Dolandırıcılarına Karşı Uyardı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaşları internet dolandırıcılarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvenli internet siteleri üzerinden alışveriş yapılması gerektiğini, kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak para, altın ve banka hesap numarası ve şifre isteyenlere de itibar etmemelerini söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında şehirde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cüce'nin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Makas, şehrin genel asayiş durumuyla ilgili bilgiler aktardı. Vali Makas, konuşmasında 2023 yılını ve 2024 yılının ilk iki ayı ile ilgili istatistik bilgiler verdi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının ilk iki ayında yüzde 35'lik düşüş ile 222 olay meydana geldiğini ifade eden Makas, olayla ilgili 161 şüpheliden 6'sının tutuklandığını kaydetti.

Vatandaşları internet dolandırıcılarına karşı uyaran Vali Makas, sadece güvenli internet siteleri üzerinden alışveriş yapılması gerektiğini ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcıların isteklerine yanıt vermemelerini gerektiğini ve bu durumda da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını söyledi.

"Artışlara özel tedbirler alacağız"

Evden, işyerinden, otodan hırsızlık ile oto hırsızlığı olaylarında ortalama yüzde 67'lik düşüş olduğu anlatan Vali Makas, açıklamasında şunları kaydetti:

"İl genelinde yaklaşık 87 bin binada yaklaşık 124 bin bağımsız bölüm bulunmakta olup, 2024 yılı ilk iki ayı içerisinde sadece 21 evden hırsızlık olayı olduğu göz önüne alındığında, gerek vatandaşlarımızın duyarlılığı gerekse alanda sağlanan hakimiyet sayesinde evden hırsızlık vakalarındaki düşüşün devam edeceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yine malvarlığına karşı işlenen tüm suçlarda aydınlatma oranı 2023 yılının ilk 2 ayına göre artış göstererek oran yüzde 82'ye yükselmiştir. Öte yandan dolandırıcılık olayında yüzde 22 artış, motosiklet hırsızlığı olayında da yüzde 25 oranında artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu konular ile ilgili özel tedbirler alacağımızı tüm hemşerilerimizin bilmesini isteriz."

"Aile içi olaylarda yüzde 1'lik düşüş oldu"

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, "2023 yılı ilk iki ayına kıyasla yüzde 8,7'lik artış yaşanmış, 729 olayda toplam 985 şahıs hakkında işlem yapılarak 10 şahıs tutuklanmış, aydınlatma oranı ülke ortalamasının üstünde yüzde 96 oranında seyretmiştir. Öte yandan Aile içi şiddet vakalarında 2023 yılı ilk iki ayına oranla yüzde 1'lik düşüş olmuş, 229 olay meydana gelmiş ve 1 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

"278 kişi hakkında işlem yapıldı"

Kaçakçılık ile mücadelede artan operasyonlarımızla 2024 yılı ilk iki ayında 2 milyon 766 bin 560 adet makaron, 510 adet tarihi eser, 154 adet elektronik sigara ve likidi, 54 bin 44 paket sigara, 746 litre kaçak alkol, bin 42 kg tütün, 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, bu olaylara karıştığı tespit edilen 278 kişi hakkında işlem yapılmıştır" diye konuştu.

"1 kilo 108 gram ve 11 bin 303 adet uyuşturucu maddenin yakalandı"

Narkotik Suçlarla Mücadelede yapılan çalışmalarda ele geçen malzemelerin 2024 yılı ilk iki ayı, bir önceki yıla göre yüzde 216'lık artış sağladığını ifade eden Vali Makas, "1 kilo 108 gram ve 11 bin 303 adet uyuşturucu/uyarıcı maddenin yakalandı. Bu olaylara karıştığı tespit edilen 329 kişi hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklanmıştır. Artık birer marka olan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve 'Narkorehber' eğitimi çerçevesinde 2024 yılı ilk iki ayında 374'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 503 vatandaşımıza ulaşılmıştır" şeklinde konuştu.

"785 araç trafikten men edildi"

2024 yılı ilk iki ayında yapılan uygulamalarla ilgili bilgiler veren Vali Makas, "Yapılan uygulamalarda 60 bin 666 şahıs sorgulanmış, 290'ı asayiş, 4'ü Terörle Mücadele, 13'ü Kaçakçılıkla Mücadele, 61'i Narkotik ve 227'si diğer suçlar olmak üzere 595 aranan şahıs yakalanarak adli birimlere teslimi sağlanmıştır. Yine bu uygulamalarda 178 bin 657 araç sorgulanmış, 785 araç trafikten men edilmiştir. Öte yandan bu çalışmalar sonucunda 15'i kurusıkı olmak üzere 69 tabanca, 86 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmiştir" ifadesini kullandı.

"11 bin 989 araca cezai işlem uygulandı"

2024 yılı ilk iki ayında 316 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Vali Makas, "İlk iki ay içerisinde trafik kazalarında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerimiz devam etmekte olup 2023 yılı ilk iki ayında 58 bin 416 araç kontrol edilmişken, 2024 yılı ilk iki ayı bu sayı yüzde 17'lik artışla 68 bin 667'ye ulaşmıştır. 2024 yılı içerisinde 11 bin 989 araca cezai işlem uygulanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"430 vatandaşımız bilgilendirildi"

PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 2024 yılının ilk iki ayında 18 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını aktaran Vali Makas, adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 4'ünün tutuklandığını, "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek" ile "El Ele Güvenli Geleceğe" projeleri çerçevesinde de lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere toplamda 430 vatandaşın bilgilendirildiğini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE