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16 bin 500 yıllık geçmişe sahip kazı alanında inceleme

16 bin 500 yıllık geçmişe sahip kazı alanında inceleme
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesindeki 16 bin 500 yıllık Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesinde bulunan 16 bin 500 yıllık geçmişe sahip kazı alanında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüyle çalışmaların sürdürüldüğü İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nı ziyaret eden Vali Sözer, kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Faik Oktay Sözer, arkeolojik alanların Anadolu tarih öncesinin en önemli yerleşim alanları arasında yer aldığını belirtti.

" Bilecik'imizin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına önemli katkılar sunuyor"

Vali Faik Oktay Sözer, "Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası, yaklaşık 16 bin 500 yıllık geçmişiyle Anadolu tarih öncesinin en önemli yerleşim alanlarından biridir. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan bu alan, tarih öncesi dönemlere ışık tutan önemli buluntulara ev sahipliği yapıyor. Burada yürütülen bilimsel çalışmalar, Bilecik'imizin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına önemli katkılar sunuyor. Bu değerli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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