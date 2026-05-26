Vali Yılmaz'dan sağlık çalışanı ve hastalara bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı, çiçek verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı sebebi ile programını sürdüren Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek servisteki hastalarla ve görevli sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle kentteki programına devam eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Vali Yılmaz, serviste yatan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi. Hastanede yatan vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutlayan Vali Yılmaz, hastaların durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Vali Yılmaz, hastane hakkında Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'den de bilgi aldı. Erdinç Yılmaz, hastanede nöbetçi olan sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı.

Öte yandan Vali Yılmaz'a, müdür Bildirici dışında İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü de eşlik etti. Ziyaret hastane personeli ve hastalarla hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
