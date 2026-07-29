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Vali Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehirspor’u ziyaret etti

Vali Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehirspor’u ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor Kulübü’nü ziyaret ederek yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret ederek yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Takımın antrenmanını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz ve Milletvekili Nebi Hatipoğlu, futbolculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Ardından, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürü Ali Yılmaz'ın da katılımıyla heyet, devlet tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı marifetiyle yapılan yeni altyapı binasının son durumuna ilişkin incelemelerde bulundu. Eskişehirspor yetkilileri, kulübe gösterilen yakın ilgi ve destek için heyete teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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