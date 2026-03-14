Vali Yılmaz: '14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum'

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen iftar programında, "Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın nasıl olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştıklarına her zaman şahit olduk, şahit oluyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında iftar programı düzenlendi. Program, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İftarda sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının toplum için üstlendikleri hayati göreve dikkat çekerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum"

Sağlık çalışanlarının her şartta büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Vali Yılmaz, "Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın nasıl olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştıklarına her zaman şahit olduk, şahit oluyoruz. Bunu pandemide yaşadık, tarihte yaşadık, afetlerde yaşadık. Hiçbir güçlükten çekinmeden sağlık hizmetine koşan sizlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Eşinin de hekim olduğunu belirten Vali Yılmaz, Doç. Dr. Şenay Yılmaz'ın da Tıp Bayramı'nı kutlayarak sağlık çalışanlarının insan hayatı için taşıdığı öneme değindi. Konuşmasında, sağlığın hayatın en temel değeri olduğunu vurgulayan Yılmaz, sağlık çalışanlarının insanların acılarını dindiren ve dertlerine derman olan çok kıymetli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar ve sağlıklı, huzurlu yıllar diledi.

Programın sonunda Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, meslekte 32 yılını tamamlayan Uz. Dr. Yahya Kemal Balipaşa'ya teşekkür paketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı