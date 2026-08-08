Haberler

Cengiz Topel Şehadet Yıldönümünde Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlk harp pilotu şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel’i şehadet yıldönümünde anan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatan sevgisinin ne demek olduğunu adıyla ve fedakarlığıyla tarihe kazıyan aziz şehidimizin ruhu şad, makamı cennet olsun" dedi.

İlk harp pilotu şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel'i şehadet yıldönümünde anan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatan sevgisinin ne demek olduğunu adıyla ve fedakarlığıyla tarihe kazıyan aziz şehidimizin ruhu şad, makamı cennet olsun" dedi.

Yüzbaşı Cengiz Topel, 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda şehit oldu. İlk harp pilotu şehidi olan Topel'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir anma mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Kıbrıs Göklerin bağrından vatan toprağına düşen asla unutulmaz ve yüreğimizde ki acısı hiç dinmeyen bir kahraman... Kıbrıs Türk halkının haklı davasının ve Erenköy direnişinin simgesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk harp pilotu şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel'i şehadetinin yıldönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu adıyla ve fedakarlığıyla tarihe kazıyan aziz şehidimizin ruhu şad, makamı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti