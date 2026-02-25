Vali Yılmaz'dan şehit için taziye mesajı

Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kaza sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı