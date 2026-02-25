Haberler

Vali Yılmaz'dan şehit için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kaza sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!