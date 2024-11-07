Vali Yılmaz'dan Gülderen Çetin'e Anlamlı Ziyaret

Osmaniye'de zor şartlar altında çadırda yaşarken 1 yıl önce konteyner kente yerleştirilen 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in son isteğini Vali Erdinç Yılmaz gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Çardak köyünde 1 yıl önce 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in zor şartlar altında çadırda yaşadığını öğrenen Vali Erdinç Yılmaz, ilgili kurumlara talimat vererek Çetin'in konteyner kente yerleştirilmesini sağladı. Konteynere yerleşen Gülderen Çetin, video çekerek Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür edip kendisini görmeyi çok istediğini bildirdi. Bunun üzerine Vali Yılmaz, Gülderen Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette Çetin'in Vali Erdinç Yılmaz'a, "Benim sizden isteğim, beni kimsesizler mezarlığına koymayın" dedi. Bunun üzerine Vali Yılmaz, "Ben hep senin yanında olacağım" diyerek söz verdi. Vali Yılmaz ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Gülderen Teyzem beni görmek istemiş, dünya gözüyle bir görebilir miyim demiş. Ben de Gülderen Teyzemin isteğini kırmadım, bugün yanına geldim. Bana çok güzel dualar etmiş. Biz Gülderen Teyzemin duasını aldığımız için çok mutluyuz. Hep yanındayız. Artık yanında hep biz varız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Gülderen Çetin, "Beni o çadırdan kurtardı Sayın Valim, Allah bin kere razı olsun. Valim bambaşka bir insan gerçekten, hepimizin babası, ağabeyi oldu. Hepimize destek oldu. Valim bana söz verdi, bana sahip çıkacak" diye konuştu.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunluyer yer aldı. - OSMANİYE