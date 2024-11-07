Üye Girişi
Haberler

Vali Yılmaz'dan Gülderen Çetin'e Anlamlı Ziyaret

Vali Yılmaz'dan Gülderen Çetin'e Anlamlı Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de zor koşullar altında yaşayan 72 yaşındaki Gülderen Çetin, Vali Erdinç Yılmaz tarafından ziyaret edildi. Çetin, Vali'den kimsesizler mezarlığına gömülmemek için söz aldı. Vali Yılmaz, Çetin'in tedavi ve yaşam koşullarını iyileştirmek için gereken desteği vereceğini belirtti.

Osmaniye'de zor şartlar altında çadırda yaşarken 1 yıl önce konteyner kente yerleştirilen 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in son isteğini Vali Erdinç Yılmaz gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Çardak köyünde 1 yıl önce 72 yaşındaki Gülderen Çetin'in zor şartlar altında çadırda yaşadığını öğrenen Vali Erdinç Yılmaz, ilgili kurumlara talimat vererek Çetin'in konteyner kente yerleştirilmesini sağladı. Konteynere yerleşen Gülderen Çetin, video çekerek Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür edip kendisini görmeyi çok istediğini bildirdi. Bunun üzerine Vali Yılmaz, Gülderen Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette Çetin'in Vali Erdinç Yılmaz'a, "Benim sizden isteğim, beni kimsesizler mezarlığına koymayın" dedi. Bunun üzerine Vali Yılmaz, "Ben hep senin yanında olacağım" diyerek söz verdi. Vali Yılmaz ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Gülderen Teyzem beni görmek istemiş, dünya gözüyle bir görebilir miyim demiş. Ben de Gülderen Teyzemin isteğini kırmadım, bugün yanına geldim. Bana çok güzel dualar etmiş. Biz Gülderen Teyzemin duasını aldığımız için çok mutluyuz. Hep yanındayız. Artık yanında hep biz varız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Gülderen Çetin, "Beni o çadırdan kurtardı Sayın Valim, Allah bin kere razı olsun. Valim bambaşka bir insan gerçekten, hepimizin babası, ağabeyi oldu. Hepimize destek oldu. Valim bana söz verdi, bana sahip çıkacak" diye konuştu.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Sefa Akkoyunluyer yer aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para ne olur? 7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.