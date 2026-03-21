Vali Yılmaz: "Down sendromu bir eksiklik değil, sadece genetik bir farklılıktır"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımlayarak, down sendromlu bireylerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesapları ve valilik kanalıyla paylaştığı mesajında, "Sevgi Şehri Eskişehir'in Güzel İnsanları" diyerek seslendiği vatandaşlara farkındalık çağrısında bulundu.

Mesajında Down sendromlu bireylerin hayata kattığı sevgiye dikkat çeken Vali Yılmaz, "Hayata bizden +1 farkla bakan, gülen gözleriyle dünyayı güzelleştiren ve karşılıksız sevginin ne olduğunu bizlere her an hatırlatan down sendromlu kardeşlerimizin yanındayız. Onların dünyasındaki o eşsiz samimiyet ve dürüstlük, toplumumuz için en büyük ilham kaynağıdır. Bizlere düşen görev, bu özel bireylerin kendi ayakları üzerinde durabildikleri, hayallerini gerçekleştirebildikleri ve toplumsal yaşamın her anında 'biz de varız' dedikleri bir ortamı inşa etmektir. Unutmamalıyız ki down sendromu bir eksiklik değil, sadece genetik bir farklılıktır. Tüm down sendromlu hemşehrilerimi ve onların kıymetli ailelerini en kalbi duygularımla selamlıyor, farkındalıkla dolu bir 21 Mart diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

