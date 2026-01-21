Haberler

Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç

Vali Yılmaz'dan anlamlı başlangıç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı...

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz kentte coşkuyla karşılandı. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz'ı ayağının tozu ile yayımladığı mesaj ise duyarlılığı açısından dikkat çekti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın banka hesap numarasını paylaşan Vali Erdinç Yılmaz, kendisine 'Hayırlı olsun' adına yapılacak ziyaretlerde hediye ve çiçekler yerine bu hesaba ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmalarını önerdi.

Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, "Kıymetli Eskişehirliler, Eskişehir Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu