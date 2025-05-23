Vali Yiğitbaşı Kod Afyon Atölyesini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kod Afyon Kodlama ve Sanat Atölyesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Vali Yiğitbaşı'na; Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci eşlik etti. Gençlerle yakından ilgilenen Vali Yiğitbaşı, atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kodlama ve sanat temelli eğitimlerle öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artıran atölyenin, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri açısından önemli bir merkez olduğu vurgulandı. Vali Yiğitbaşı, "Gençlerimizin hem teknoloji hem de sanat alanında kendilerini geliştirmeleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür atölyeler, geleceğin yazılımcılarını ve sanatçılarını yetiştirmede önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR