Vali Yiğitbaşı afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yoğun yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında mağduriyet yaşayan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gereken desteğin sağlanacağını söyledi.

Afyonkarahisar'da dün belirli aralıklarla devam eden yoğun sağanak yağışı sonrası oluşan sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bu çerçevede iş yeri sahipleri ve evlerini sel suları basan vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Harekete geçen Vali Yiğitbaşı, zarar gören esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, dert ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yiğitbaşı, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında gereğinin yapılacağını söyledi.

Öte yandan Vali Yiğitbaşı'na, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan da eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel