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Vali Yavuz'dan bağış teşekkürü

Vali Yavuz'dan bağış teşekkürü

Yerel Haberler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremzedelere destek amacıyla düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası canlı yayına bağlanarak, 5 milyon TL bağışta bulunan Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün'ü makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremzedelere destek amacıyla düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası canlı yayına bağlanarak, 5 milyon TL bağışta bulunan Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün'ü makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz, Ergünler Lojistik'in cömert bağışı ve deprem bölgesine gönderdikleri yardımlar için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ergünler Lojistik olarak her zaman devletimizin yanında oldunuz ve bu zorlu süreçte de büyük bir özveriyle hareket ettiniz. Sizler gibi duyarlı iş insanları sayesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına hızla cevap verebiliyoruz. Bu anlamlı destek için sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ergün, yaptığı açıklamada, "Her zaman devletimizin yanındayız ve toplumumuza katkı sağlamak bizim için bir görevdir. Depremzedelere destek olabilmek ve acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz'un teşekkürleri bizleri onurlandırdı. Bundan sonra da yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Valiliği Türkiye Deprem Yerel Haberler

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