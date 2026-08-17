Haberler

Aydın: Sporun Birleştirici Gücü Daim Olsun

Aydın: Sporun Birleştirici Gücü Daim Olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK maçı sonrası sporun dostluk ve kardeşlik vurgusunda bulundu; tribünlerdeki kardeşlik ruhunun 3 golle taçlandığını belirtti.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, geride bırakılan Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor FK müsabakasının ardından, spordaki "dostluk" ve kardeşlik" vurgusunda bulundu.

Vali Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından sporun birleştirici gücüne değinerek, "Bakanlarımızı ve TFF Başkanımızı barış, huzur ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'ımızda ağırlamaktan onur duyduk. Kadim şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel buluşmada; tribünlerdeki dostluk ve kardeşlik ruhunun 3 gol ve liderlikle taçlandığı, seyir zevki yüksek bir müsabakayı geride bıraktık. Sporun birleştirici gücü, dostluğumuz ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi

Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor

Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü

Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış

5. kattan atılan kadınla ilgili korkunç gerçek