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Vali Yakup Canbolat, İncirliova'da Mahalle Muhtarları ile Toplantı Düzenledi

Vali Yakup Canbolat, İncirliova'da Mahalle Muhtarları ile Toplantı Düzenledi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen toplantıda Vali Yakup Canbolat, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Yakup Canbolat, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının son durağı İncirliova oldu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, İncirliovalı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Canbolat, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Vali Yakup Canbolat başkanlığında düzenli olarak yapılan "Muhtarlar Toplantısı" İncirliova Mahalle Muhtarları ile gerçekleştirildi. Vali Canbolat, toplantıda İncirliova ilçesinde yapılması istenilen çalışmaları dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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