Vali ve emniyet müdürü şehit çocuğuyla futbol oynadı

Vali ve emniyet müdürü şehit çocuğuyla futbol oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi.

Kayseri'de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi. Vali Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğuyla makam önünde futbol oynadı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehit İbrahim Birol'un ailesini makamında kabul ederek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Şehadet Belgesi'ni teslim etti. Vali Çiçek yaptığı açıklamasında; "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, makam önünde şehit çocuğu Can Birol ile futbol oynadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı

Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.