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Vali Varol, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Vali Varol, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesindeki Emir Sultan Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitim heyecanına ortak olan ve eğitmenlerle görüşen Varol, Aydın genelinde 26 bini aşkın öğrencinin kurslarda eğitim gördüğünü belirtti ve başarılar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde bulunan Emir Sultan Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek kurslarda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin öğrenme heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Varol, çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Aydın genelinde 26 bini aşkın öğrencinin yaz Kur'an kurslarında eğitim gördüğü belirtilirken, Vali Varol kurslarda görev yapan eğitmenlerle de görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere ve eğitmenlere başarılar dileyen Varol, çocukların yaz dönemini eğitim faaliyetleriyle değerlendirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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