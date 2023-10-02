Vali Varol yaşlıları yalnız bırakmadı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü nedeniyle şehit babası ve Kıbrıs Gazisini yalnız bırakmadı.

Vali Osman Varol, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehit Uzman Çavuş Turan Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Gündoğan'ı kaldıkları konteynerde ziyaret etti.

Vali Varol, şehidimizin kıymetli babası ve kahraman gazimizle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol, "Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en kıymetli hazinelerimizdir.

Hayat tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade ettiğimiz başta kahraman şehitlerimizin kıymetli anne ve babaları ile kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm yaşlılarımızın ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - ADIYAMAN