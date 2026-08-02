Vali Varol, yangınla mücadeleyi sahada takip etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Varol, yangından etkilenen ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında sahadaki incelemelerine devam eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, ilgili kurumların bölgede koordineli şekilde görev yaptığını belirtti. Yangının ilk anından itibaren bölgede sürdürülen söndürme ve destek çalışmalarını yakından takip eden Vali Varol, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Varol, kamu kurumlarının tüm imkanlarıyla sahada görev yaptığını ifade etti.

Vali Varol, devletin tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yangının tamamen kontrol altına alınması ve olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı