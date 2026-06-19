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Vali Varol, Kuşadası'nda deniz güvenliği faaliyetlerini inceledi

Vali Varol, Kuşadası'nda deniz güvenliği faaliyetlerini inceledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek deniz güvenliği faaliyetleri hakkında brifing aldı ve 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali Varol, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak personele görevlerinde başarılar diledi.

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı. Karakol komutanlığında incelemelerde bulunan Vali Varol, denizlerde güvenliğin sağlanması adına gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde değerlendirdi. Ziyaret kapsamında Sahil Güvenlik personeli ile birlikte denize açılan Vali Varol, Bayrak Adası ve çevresinde yürütülen deniz güvenliği ile asayiş faaliyetlerini de yerinde inceledi. Seyir sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Vali Varol, denizlerin güvenliği için gece gündüz görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Varol, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliği için yüksek görev bilinci ve fedakarlıkla çalışan sahil güvenlik personelinin önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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